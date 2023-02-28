МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Читатели издания Gazeta пришли в ярость из-за хвастливых слов премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна уже прекратила получать нефть из России, не упоминая при этом, что на самом деле это сделала Москва, а не Варшава. American Thinker раскрыл неприятную для США правду о России

Автор статьи Наталья Пахольчик написала о том, что "гордый отказ Варшавы от российского топлива" на самом деле — просто абсурдная ложь. Она также напомнила о том, что весь 2022 год Польша продолжала закупать газ у России, не афишируя это.

"Это Москва закрутила вентиль. Моравецкий похож сейчас на слабого боксера, которого в очередной раз выносят с ринга после тяжелого нокаута. Беспрестанно лжет и дает ложные обещания", — заявила она.

Читатели Gazeta полностью поддержали ее.

"Пиноккио Моравецкий забыл сказать, что это не мы им оказываем любезность с углем, нефтью и газом. Вентили находятся на их стороне, помнишь?" — отметил пользователь plastikpiokio.

"Наш премьер — достойный кандидат на получение высшей украинской награды — ордена "Батьки Бандеры", — написал юзер gorskiw.

"А сколько, интересно, стоит такая "независимость"? Насколько дороже американские нефть и газ — в три раза или больше?" — спросил sprzedanyzbolandy.

"Хотел бы лично поблагодарить пана Моравецкого за эмбарго на уголь. Благодаря нечеловеческим усилиям его правительства я всю зиму покупал уголь по супер-цене 3,4 тысячи злотых за тонну. При Туске за этот же уголь я платит 1,2 тысячи злотых. Не знаю, как выразить свою благодарность. Браво!", — с сарказмом заметил praskiso.

"Что за кретин. Это Россия перекрыла кран, а не Пиноккио", — напомнил cube308.

"Когда уже этот самый главный врун в Польше замолчит! Нефть весь 2022 год и в течение двух месяцев этого года шла морем из России! Газ все это время покупался в России! А сейчас кран перекрыли не мы, а тоже Россия! А этот идиот продолжает врать!" — подытожил osikaz.