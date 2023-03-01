МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Утечка нефтесодержащей жидкости на трубопроводе в Коми локализована, перекачка временно прекращена, участок местности очищается, сообщили в ООО "Лукойл Коми". "Лукойл" хочет продать свою долю в месторождении в Гане, сообщили СМИ

"Пресс-служба сообщает о локализации утечки незначительного объема (до 0,5 т) нефтесодержащей жидкости (НСЖ) на нефтепроводе ППСН "Ярега" — ПСП "Ухта" на территории МОГО "Ухта" Республики Коми", — сказано в сообщении.

"Утечка НСЖ обнаружена при проведении плановых работ в рамках реализации дорожной карты по выявлению и ремонту дефектных участков на трубопроводах. Перекачка по нефтепроводу оперативно прекращена, распространение НСЖ по рельефу местности локализовано, герметичность трубопровода восстановлена. На завершающей стадии работы по очистке участка местности", — также отмечают в структуре "Лукойла".