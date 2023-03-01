МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Утечка нефтесодержащей жидкости на трубопроводе в Коми локализована, перекачка временно прекращена, участок местности очищается, сообщили в ООО "Лукойл Коми".
"Пресс-служба сообщает о локализации утечки незначительного объема (до 0,5 т) нефтесодержащей жидкости (НСЖ) на нефтепроводе ППСН "Ярега" — ПСП "Ухта" на территории МОГО "Ухта" Республики Коми", — сказано в сообщении.
"Утечка НСЖ обнаружена при проведении плановых работ в рамках реализации дорожной карты по выявлению и ремонту дефектных участков на трубопроводах. Перекачка по нефтепроводу оперативно прекращена, распространение НСЖ по рельефу местности локализовано, герметичность трубопровода восстановлена. На завершающей стадии работы по очистке участка местности", — также отмечают в структуре "Лукойла".
https://1prime.ru/oil/20230301/839947247.html
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