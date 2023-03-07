В Афганистане провели первый тендер на добытую в стране нефть
В Афганистане провели первый тендер на 27 тысяч тонн нефти, добытой внутри страны
Читать 1prime.ru в
КАБУЛ, 7 мар — ПРАЙМ. Первый тендер на добытую внутри страны нефть провели в Афганистане, сообщило министерство горнодобывающей промышленности и нефти в правительстве талибов*.
По сообщению министерства, продажа 27 тысяч тонн сырой нефти состоялась во вторник в штаб-квартире министерства в присутствии министра горной промышленности и нефти Шахабуддина Делавара и других официальных лиц.
Во вступительной речи на открытии церемонии министр выразил гордость тем фактом, что афганские компании участвуют в тендере, а также в том, что весь процесс переработки нефти будет происходить внутри страны. Он добавил, что это значительный шаг к самообеспеченности в энергетике и получению доходов для страны.
В министерстве подчеркнули, что будут работать над созданием прозрачного и подотчетного процесса добычи и продажи природных ресурсов.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://1prime.ru/oil/20230307/840002163.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.