КАБУЛ, 7 мар — ПРАЙМ. Первый тендер на добытую внутри страны нефть провели в Афганистане, сообщило министерство горнодобывающей промышленности и нефти в правительстве талибов*. В Кремле указали на отсутствие эффекта от "потолка" цен на нефть

По сообщению министерства, продажа 27 тысяч тонн сырой нефти состоялась во вторник в штаб-квартире министерства в присутствии министра горной промышленности и нефти Шахабуддина Делавара и других официальных лиц.

Во вступительной речи на открытии церемонии министр выразил гордость тем фактом, что афганские компании участвуют в тендере, а также в том, что весь процесс переработки нефти будет происходить внутри страны. Он добавил, что это значительный шаг к самообеспеченности в энергетике и получению доходов для страны.

В министерстве подчеркнули, что будут работать над созданием прозрачного и подотчетного процесса добычи и продажи природных ресурсов.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность