МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предложит бюджет, предусматривающий отмену налоговых субсидий для нефтяных и газовых компаний, передает агентство Reuters со ссылкой на текст подготовленного документа. В США спрогнозировали рекордный рост добычи природного газа в 2023 году

Как сообщал ранее Белый дом, Байден представит проект бюджета на следующий год в четверг в Филадельфии.

План бюджета также предусматривает отмену налоговых субсидий на операции с криптовалютой и ограничение пенсионных налоговых льгот для высокооплачиваемых работников.

Впервые с начала президентства Байдена предстоит проводить бюджет через конгресс, где палата представителей находится под контролем республиканской оппозиции с собственным видением бюджетной политики.