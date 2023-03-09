МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предложит бюджет, предусматривающий отмену налоговых субсидий для нефтяных и газовых компаний, передает агентство Reuters со ссылкой на текст подготовленного документа.
Как сообщал ранее Белый дом, Байден представит проект бюджета на следующий год в четверг в Филадельфии.
План бюджета также предусматривает отмену налоговых субсидий на операции с криптовалютой и ограничение пенсионных налоговых льгот для высокооплачиваемых работников.
Впервые с начала президентства Байдена предстоит проводить бюджет через конгресс, где палата представителей находится под контролем республиканской оппозиции с собственным видением бюджетной политики.
https://1prime.ru/oil/20230309/840011234.html
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