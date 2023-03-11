ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляске, отклонив аргументы природозащитников, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. СМИ: американская Qilak хочет вложить средства в производство СПГ на Аляске

Компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу, запасы которого оцениваются в 600 миллионов баррелей.

"Администрация Байдена решила санкционировать гигантский нефтяной проект ConocoPhillips на северо-западе Аляски… Разрешение будет обнародовано на следующей неделе министерством внутренних дел", — сказано в сообщении.

Против выступают природозащитники, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе".