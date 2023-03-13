МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации. СМИ: Байден предложит отмену налоговых субсидий для нефтегазовых компаний

"Президент США Джо Байден предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 млн гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане, заявил в воскресенье представитель администрации", — говорится в публикации.

Отмечается, что объявление может быть сделано уже в воскресенье (в понедельник по московскому времени). По словам собеседников агентства, Белый дом объявит о плане, состоящем из двух частей.

В рамках первой части Байден запретит бурение на 3 миллионах акров (1,2 млн гектара) Северного Ледовитого океана, закрыв остальные федеральные воды от разведки нефти.

В рамках второй части администрация разработает новые правила ведения деятельности для более чем 13 миллионов акров (5,3 млн гектаров) на обширной территории, известной как Национальный нефтяной резерв — Аляска.

Ранее СМИ сообщили о том, что администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы защитников природы. Компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу, объем добычи на нем может составить до 180 тысяч баррелей в день.

Против проекта выступают экоактивисты, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе".