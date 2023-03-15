МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Перегнули палку: почему США начали заступаться за российскую нефть

Как в среднем считают 10 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 4-10 марта увеличились на 100 000 баррелей. Пятеро аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а еще пятеро — их увеличение. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +3,5 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,2 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +1,7 млн баррелей. СМИ: Польша и Литва предложили снизить потолок цены на нефть из России

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 600 000 баррелей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +1,7 баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 86,5%. Прогнозы варьируются от —0,1 процентного пункта до повышения на 1 процентный пункт. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 1,2 млн баррелей и снижение запасов бензина и дизельного топлива на 4,6 млн баррелей и 2,9 млн баррелей соответственно, согласно источнику.