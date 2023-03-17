БРАЗЗАВИЛЬ, 17 мар — ПРАЙМ. Компания "Лукойл" обсуждает с Республикой Конго вхождение в новые проекты в этой стране в качестве оператора, сообщил журналистам вице-президент "Лукойла" по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский по итогам встречи с министром нефти и газа Республики Конго Бруно Жан-Ришаром Итуа. В Африке растет сопротивление диктату США, заявил спикер партии Зимбабве

Романовский напомнил, что "Лукойл" работает в Конго на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. По его словам, этот проект очень важен для российской компании.

"Однако "Лукойл" нацелен на развитие в Республике Конго. И в первую очередь мы заинтересованы в проектах, где "Лукойл" мог бы выступить оператором. Сегодня мы обсудили ряд таких возможностей", — сказал он.

Романовский выразил надежду на то, что министр нефти и газа и правительство Республики Конго поддержат вхождение "Лукойла" в новые проекты.

Сейчас "Лукойл" работает в Республике Конго в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%).