ПУЭНТ-НУАР (Республика Конго), 17 мар — ПРАЙМ. Российская нефтяная компания "Лукойл" и итальянская энергокомпания Eni подали заявки на морские блоки Marine 24 и Marine 31 в Республике Конго, работа на которых будет реализовываться в рамках соглашения о разделе продукции; доля "Лукойла" в проекте может составить 43%, сообщил журналистам вице-президент "Лукойла" по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский. Британия окажется единственной страной из G7, чей ВВП снизится в 2023 году

"Данные заявки были поданы совместно с компанией Eni, были приняты правительством. Доля участия "Лукойла" может составить 43%", — сказал он.

Романовский уточнил, что сейчас компании находятся в стадии обсуждения конечных коммерческих условий по заявкам на разработку блоков. "Следует отметить, что технически мы были признаны победителями по этим заявкам в связи с тем, что мы были единственными компаниями, которые подали заявки на приобретение этих блоков", — добавил вице-президент "Лукойла".

Сейчас "Лукойл" работает в Республике Конго в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%).