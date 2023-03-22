МОСКВА, 22 марта — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Путин заявил о наращивании поставок нефти и газа в Китай

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 11-17 марта сократились на 1,5 млн баррелей. Десять аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а еще один — их увеличение. Оценки варьируются от —3,5 млн баррелей до +1,5 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,4 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +1,2 млн баррелей. Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 1,3 млн баррелей. Оценки варьируются от —2,7 млн баррелей до +1,5 млн баррелей. Reuters допустил рост поставок нефти через российские порты

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, увеличилась на 0,7 процентного пункта, до 88,9%. Прогнозы варьируются от —1,2 процентного пункта до +1,1 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 3,3 млн баррелей и снижение запасов бензина и дизельного топлива на 1,1 млн баррелей и 1,8 млн баррелей соответственно, согласно источнику.