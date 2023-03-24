МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Власти Чада национализировали все активы дочерней компании американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil в стране, сообщает издание Tchad Infos. Власти Чада призвали инвесторов вкладывать средства в ОЭЗ в стране

"Временный президент Чада Махамат Идрис Деби указом от 23 марта национализировал все активы и все права любого рода, вытекающие из конвенций, разрешений на разведку, разрешений на эксплуатацию и разрешений на транспортировку углеводородов компании ESSO Exploration and Production Chad Inc", — говорится в публикации.

Как отмечает агентство Рейтер, в декабре компания Exxon Mobil заявила, что закрыла сделку по продаже своих активов в Чаде и Камеруне компании Savannah Energy за 407 миллионов долларов. Правительство Чада оспорило соглашение, заявив, что окончательные условия отличаются от тех, которые были представлены Exxon Mobil. Оно предупредило, что может обратиться в суд с просьбой заблокировать покупку и предпринять дальнейшие шаги для защиты своих интересов.

В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Они добавили, что переходный период продлится полтора года, после чего пройдут выборы.

Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби — сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом Чада.