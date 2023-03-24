МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Восполнение стратегических нефтяных резервов может занять несколько лет, сообщила в четверг министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм. В прошлом году президент США Джо Байден распорядился высвободить часть резервов, в результате чего они упали до минимума с 1983 года. В США рассказали о проблемах с наполнением стратегического резерва нефти

"В этом году нам будет сложно найти выгодные цены, — отметила Грэнхолм. — Тем не менее мы продолжим искать низкие цены в будущем, поскольку мы намерены сэкономить деньги налогоплательщиков".

В администрации США заявили о намерении восполнить СНР после продажи 180 млн баррелей в прошлом году, когда цены будут устойчиво держаться около 70 долларов за баррель. Нефть из СНР была продана примерно по 94 доллара за баррель.

На этой неделе котировки WTI упали примерно до 70 долларов за баррель на опасениях относительно состояния экономики после банкротств нескольких банков. Грэнхолм заявила, что администрация США намерена купить нефть для СНР по цене ниже 72 долларов за баррель.

По словам Грэнхолм, из-за регламентных работ в четырех хранилищах, используемых для СНР, в этом году будет сложно восполнить резервы.

В настоящее время СНР в США составляют примерно 372 млн баррелей, что является минимумом с 1983 года. Резервы размещаются в подземных соляных куполах в четырех хранилищах на побережье Мексиканского залива. Стальные насосы и другое оборудование постоянно находятся на влажном соленом воздухе.