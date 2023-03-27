МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. ConocoPhillips увеличит свою долю в Australia Pacific LNG (APLNG) до 49,9% и станет ее оператором по разведке и освоению месторождений. Об этом ConocoPhillips сообщила в понедельник.

Это заявление последовало за сделкой консорциума во главе с канадской компанией Brookfield Asset Management по покупке компании Origin Energy за 10,2 млрд долларов.

В настоящее время ConocoPhillips владеет 47,5% акций APLNG, одного из крупнейших поставщиков природного газа на Восточное побережье Австралии. Остальные доли в APLNG принадлежат компаниям Origin и китайской Sinopec.

ConocoPhillips за дополнительные 2,49% акций 500 млн долларов фирме MidOcean Energy, которая после поглощения получит долю Origin в APLNG.

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2024 года.