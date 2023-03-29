МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного увеличились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

Как в среднем считают 10 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 18-25 марта выросли на 300 000 баррелей. Четверо аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а шестеро — их увеличение. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +2,8 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,6 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3,4 млн баррелей до +1,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 1,1 млн баррелей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +1,6 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, увеличилась на 0,6 процентного пункта, до 89,2%. Прогнозы варьируются от —0,5 процентного пункта до +1 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.