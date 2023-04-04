ВАРШАВА, 4 апр — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России, сообщил глава компании Даниель Обайтек в эфире телеканала Polsat. Япония согласовала с США закупки нефти по цене выше потолка

У Orlen оставался контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью", который действовал до декабря 2024 года, по нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн нефти в месяц. Однако "Транснефть" 27 февраля сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, так как маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены, и поставки в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго РФ.

"Было два контракта. Этих контрактов больше нет. После визита президента Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент о расторжении договора", — сказал Обайтек.

При этом он заявил, что Orlen уже нашел объемы нефти для замещения российской.

"Из России было только 10% нефти. Мы заменим ее нефтью с других направлений", — сказал он

Обайтек утверждает, что его компания расторгла контракт с "Татнефтью" без штрафных санкций. "Мы без штрафов расторгли этот контракт. В условиях контракта был пункт, что если нефть не поставлена в течение определенного периода времени, мы имеем право расторгнуть контракт. Таким образом, мы не платим за нефть, которую не взяли", — сказал он.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.