МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. The Wall Street Journal сегодня сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Exxon Mobil Corp сворачивает масштабную программу поиска нефти в Бразилии. Назван ресурс, способный принести России больше доходов, чем нефть

По данным газеты, нефтегазовый гигант прекратил буровые работы на морских нефтеносных участках, которые он начал приобретать вместе с партнерами в 2017 году за 4 млрд долларов, после того как в третий раз не смог найти экономически перспективные объемы сырой нефти.

Exxon не ответила на просьбу Reuters дать комментарий.