Exxon свернет масштабную программу поиска нефти в Бразилии
WSJ: Exxon прекращает бурение скважин в Бразилии после неудачных попыток найти нефть
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. The Wall Street Journal сегодня сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Exxon Mobil Corp сворачивает масштабную программу поиска нефти в Бразилии.
По данным газеты, нефтегазовый гигант прекратил буровые работы на морских нефтеносных участках, которые он начал приобретать вместе с партнерами в 2017 году за 4 млрд долларов, после того как в третий раз не смог найти экономически перспективные объемы сырой нефти.
Exxon не ответила на просьбу Reuters дать комментарий.
https://1prime.ru/oil/20230405/840290697.html
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