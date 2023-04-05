МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Американская компания ExxonMobil прекращает поиски нефти в Бразилии, завершая не принесшую успехов кампанию, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. ExxonMobil нарастит поставки сжиженного природного газа в Европу

"Exxon Mobil Corp. прекратила крупную кампанию по поиску нефти в Бразилии после того, как многомиллиардный проект не принес ей ничего, кроме нескольких разочаровывающих скважин", — пишет газета со слов источников, знакомых с вопросом. Отмечается, что компания уже остановила текущие буровые работы на своих шельфовых участках.

Как сообщается, в декабре прошлого года глава компании Даррен Вудс назвал Бразилию одной из основных "возможностей для её роста", однако теперь, как уточняют источники газеты, ExxonMobil переместила своих геологов и инженеров из Рио-де-Жанейро в ряд других стран, включая Анголу, Гайану и Канаду. Аналитики, опрошенные WSJ, утверждают, что компания не объявляла тендеры для буровых подрядчиков на проведение разведочных работ в регионе после апреля 2022 года, когда истек срок действия последнего действующего контракта.

Как уточняется, компания также пропустила последний аукцион на шельфе Бразилии, который проходил в декабре.

Тем не менее, представитель ExxonMobil Мишель Грей заявила, что компания "продолжает работать… над анализом данных, полученных в ходе обширной программы бурения, чтобы оценить потенциал для будущих разведочных работ на этих блоках". Источники газеты подтвердили, что нефтегазовый гигант не исключает будущих проектов в Бразилии.

В 2021 году ряд нефтегазовых компаний, таких как Equinor, ExxonMobil, Petrogal Brasil и Pré-sal Petróleo SA (PPSA) приняли решение о вложении около 8 миллиардов долларов в разработку первой фазы нефтяного месторождения в Бразилии Bacalhau (Бакаляу). Годом позднее ExxonMobil объявила, что планирует ежегодные капиталовложения в размере 20-25 миллиардов долларов до 2027 года, 70% из которых будет направлено на стратегические разработки в Пермском бассейне США, Гайане и Бразилии, а также проекты по СПГ по всему миру.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Как следует из информации с официального сайта, на данный момент компания имеет доли в ряде блоков у восточных берегов Бразилии.