АСТАНА, 10 апр — ПРАЙМ. Казахстан ввел запрет до конца 2024 года на вывоз с территории республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов нефтепродуктов, соответствующий приказ министерства энергетики опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов страны.
"Ввести запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов", — говорится в документе.
В перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту, включены легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы и битум нефтяной.
Согласно данным минэнерго республики, приведенным в начале апреля, Казахстан входит в десятку стран с самыми дешевыми ГСМ в мире. Так, цена дизтоплива в России превышает казахстанскую на 45%, в Киргизии — на 64%, в Узбекистане — вдвое. В этой связи Казахстан планирует с середины апреля повысить предельные цены на бензин и дизельное топливо, чтобы не допустить возникновения дефицита ГСМ на фоне перетоков топлива на рынки соседних стран, где оно стоит значительно дороже.
https://1prime.ru/oil/20230410/840334209.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.