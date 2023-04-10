АСТАНА, 10 апр — ПРАЙМ. Казахстан ввел запрет до конца 2024 года на вывоз с территории республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов нефтепродуктов, соответствующий приказ министерства энергетики опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов страны. Действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС продлили

"Ввести запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов", — говорится в документе.

В перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту, включены легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы и битум нефтяной.

Согласно данным минэнерго республики, приведенным в начале апреля, Казахстан входит в десятку стран с самыми дешевыми ГСМ в мире. Так, цена дизтоплива в России превышает казахстанскую на 45%, в Киргизии — на 64%, в Узбекистане — вдвое. В этой связи Казахстан планирует с середины апреля повысить предельные цены на бензин и дизельное топливо, чтобы не допустить возникновения дефицита ГСМ на фоне перетоков топлива на рынки соседних стран, где оно стоит значительно дороже.