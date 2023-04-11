МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут перед выходом ряда макроэкономических данных, в том числе — о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик дал прогноз по ценам на нефть до конца года

По состоянию на 8.40 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,68%, до 84,75 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 80,35 доллара.

Рынки ожидают предстоящую в среду публикацию данных о коммерческих запасах нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 7 апреля запасы в стране снизились на 1,3 миллиона баррелей после снижения на 3,74 миллиона баррелей неделей ранее. Также ожидается снижение запасов бензина на 1,5 миллиона баррелей после падения на 4,1 миллиона и снижение запасов дистиллятов на 0,75 миллиона баррелей после сокращения на 3,63 миллиона.

Кроме того, трейдеры ожидают выхода экономических данных, которые учтет Федеральная резервная система на своем заседании 3 мая. Так, аналитики ожидают замедление темпов годовой инфляции в стране до 5,2% по итогам марта с 6% месяцем ранее.