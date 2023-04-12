РИМ, 12 апр — ПРАЙМ. Совет министров Италии разрешил продажу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на Сицилии, санкционировав сделку, которую "Лукойл" заключил с кипрской компанией G.O.I. Energy. "Лукойл" обжалует решение о штрафе в болгарском суде

Как сообщила газета il Fatto Quotidiano, правительство Италии воспользовалось возможностью наложить на сделку ряд условий, касающихся возможности отслеживать происхождение нефти, поступающей на завод. Также будут контролироваться загруженность производственных мощностей предприятия и уровень занятости персонала.

Ранее газета Financial Times сообщила, что правительство Италии планирует пересмотреть соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода из-за обеспокоенности американской стороны. Согласно публикации, закрытие сделки ожидалось 31 марта, однако "итальянские чиновники тратят дополнительное время на пересмотр важных деталей", связанных с тем, что "правительство США неофициально попросило Рим подтвердить, что Россия не участвует в G.O.I. Energy".

В январе "Лукойл" сообщил, что заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сделку планировалось закрыть до конца марта 2023 года. Isab владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция. Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций ЕС.

G.O.I. Energy – энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund с экспертизой во всех классах активов. G.O.I. Energy представляет партнёрство экспертов с опытом в области нефтепереработки, нефтетрейдинга, а также финансовой реструктуризации в нефтепереработке. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом.