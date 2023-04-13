МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале выросли на 14,1 миллиона баррелей и на 18 миллионов баррелей превысили средний пятилетний уровень, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Страны ОПЕК в марте выполнили сделку на 182 процента

"Предварительные данные за февраль 2023 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР увеличились на 14,1 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составив 2,865 миллиарда баррелей, они были на 237 миллионов баррелей выше аналогичного показателя прошлого года и на 18 миллионов баррелей больше, чем в среднем за последние пять лет, но на 54 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015–2019 годы", — сообщает ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.