МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале выросли на 9,6 миллиона баррелей, до уровня в 2,84 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году

"Коммерческие запасы ОЭСР выросли на 9,6 миллиона баррелей, до 2,84 миллиарда баррелей в феврале, во главе с американским регионом ОЭСР, где запасы выросли на 21,9 миллиона баррелей. Дефицит относительно среднего пятилетнего уровня сократился до 7,5 миллиона баррелей благодаря межсезонному увеличению запасов, хотя запасы бензина и средних дистиллятов оставались ниже среднего уровня на 17,8 и 25,4 миллиона баррелей соответственно", — указывает МЭА в своем докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.