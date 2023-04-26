МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 апреля, снизились на 1,7 миллиона баррелей, до 464,3 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 26 апреля, в 17.30 мск.
В 9.00 мск исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в мае индикатор составит минус 27,9 пункта после уровня апреля в минус 29,5 пункта.
https://1prime.ru/oil/20230426/840472687.html
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