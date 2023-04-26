МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 апреля, снизились на 1,7 миллиона баррелей, до 464,3 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Минэнерго отметило снижение дисконтов на российскую нефть

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 26 апреля, в 17.30 мск.

В 9.00 мск исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в мае индикатор составит минус 27,9 пункта после уровня апреля в минус 29,5 пункта.