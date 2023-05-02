МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Нефтепереработка "Лукойла" в 2022 году выросла на 11,3% по сравнению с 2021 годом, до 70,1 миллиона тонн, сообщается в годовой отчетности компании. В США выросло число нефтегазовых буровых установок

"По итогам 2022 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов — ред.) группы выросла на 11,3% по сравнению с 2021 годом, до 70,1 миллиона тонн. Рост объемов переработки обусловлен, в основном, максимальной загрузкой зарубежных НПЗ группы в связи с рекордно высокой маржой переработки", — говорится в материалах "Лукойла".

Объем переработки в 2022 году составил 82% от объема добычи нефти компании. На российские НПЗ пришлось 63% суммарных объемов переработки, добавляется в отчете.

Также сообщается, что объем переработки и подготовки газа составил 3,5 миллиарда кубометров, что на 5,8% ниже, чем годом ранее. "Отрицательная динамика относительно предыдущего года обусловлена логистическими ограничениями, а также уменьшением добычи попутного газа в некоторых организациях группы", — поясняет "Лукойл".

В то же время объем производства нефтехимии вырос на 8,2%, до 1,2 миллиона тонн, чему способствовало увеличение загрузки НПЗ и оптимизация сроков ремонтов.

"Лукойл" владеет четырьмя НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте), тремя НПЗ в Европе (в Италии, Румынии и Болгарии), также компании принадлежит доля в 45% в НПЗ в Нидерландах. Суммарная нефтеперерабатывающая мощность компании составляет 80,2 миллиона тонн в год без учета мини-НПЗ.