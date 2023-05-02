МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" увеличил экспорт нефти из России в 2022 году на 14,1%, до 35,4 миллиона тонн, благодаря росту поставок на собственные НПЗ в Европе, сообщается в материалах компании. Экспорт России в Индию впервые превысил 40 миллиардов долларов

"Экспорт нефти компании из России в 2022 году увеличился на 14,1% и составил 35,4 миллиона тонн. Увеличение связано в основном с ростом поставок на собственные НПЗ в Европе в связи с увеличением загрузки заводов", — говорится в годовом отчете "Лукойла" за 2022 год.

Объем реализации нефти снизился на 48,5%, до 49,3 миллиона тонн. Отрицательное влияние на объем реализации оказало снижение объемов трейдинга нефтью. Около 96,5% показателя (47,6 миллиона тонн) пришлось на зарубежные страны, 3,5% (1,7 миллиона тонн) — на Россию.

Поставки нефти на НПЗ группы в России в 2022 году составили 44 миллиона, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 3,3%. Поставки нефти на европейские НПЗ группы составили 24,8 миллиона, продемонстрировав рост на 35,5%. Увеличение объёмов поставок нефти на НПЗ, как говорится в материалах компании, связано с рекордной маржой переработки.

Объем реализации нефте- и газопродуктов в 2022 году снизился на 24,9%, до 83,1 миллиона тонн. Экспорт нефтепродуктов из России увеличился на 10,5%, до 19,4 миллиона тонн по причине роста объёмов производства, сообщается в материалах компании.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.