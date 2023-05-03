МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 апреля, сократились на 1,3 миллиона баррелей, или 0,3%, — до 459,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти в США выросла за неделю на 100 тысяч баррелей в день

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов на 1,1 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 33,6 миллиона баррелей с 33,1 миллиона.

В то же время запасы бензина в США выросли на 1,7 миллиона баррелей (на 0,8%), до 222,9 миллиона. Аналитики ждали, напротив, сокращения показателя — на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,2 миллиона баррелей (на 1,1%) и составили 110,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона.