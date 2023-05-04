МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В Краснодарском крае произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. На севастопольской базе повредили резервуары из-за атаки беспилотников

По его словам, загорелись резервуары с нефтепродуктами в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение. По предварительной информации, пострадавших нет, жителям ближайшего поселка ничего не угрожает. Возгорание ликвидировано.

"Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!" — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

В среду утром в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение Краснодарского края, горел резервуар с нефтепродуктами. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания, по данным СК, стало падение беспилотника. Тот пожар потушили.