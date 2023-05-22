ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Морские поставки российской нефти на международные рынки выросли шестую неделю подряд в пересчете на средний показатель за 4 недели и по состоянию на 19 мая приблизились к уровню 4 миллионов баррелей в сутки, свидетельствуют данные аналитиков Блумберг. Россия и Ирак подтвердили приверженность сокращению добычи нефти

"Четырехнедельный средний показатель морских поставок, который сглаживает определенную волатильность в недельных данных, вырос шестую неделю подряд за период по 19 мая, вплотную приблизившись к четырем миллионам баррелей в сутки", — говорится в публикации.

Уточняется, что по данному методу исчисления показатель отгрузок вырос на 106 тысяч баррелей в сутки к предыдущей неделе и достиг максимального значения с начала его расчета агентством в начале 2022 года. Отмечается также, что показатель сейчас находится на 15% выше уровня первой недели апреля.

"С учетом, что почти вся сырая нефть из России отправляется в Китай и Индию, объемы поставок в Азию также достигли нового пика", — указано в сообщении.

При этом экспорт морем в страны Европы сократился до 63 тысяч баррелей в сутки, а единственным пунктом назначения, согласно подсчетам издания, остается Болгария. Экспорт в Турцию, в свою очередь, остался на стабильном уровне в 203 тысячи баррелей в сутки из расчета четырехнедельного среднего показателя морских перевозок.