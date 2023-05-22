МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари в понедельник принял участие в открытии крупнейшего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Африке Dangote Oil Refinery, сообщает местная газета Vanguard. Названо условие для успешного экономического партнерства России и Африки

"Президент Мухаммаду Бухари в понедельник торжественно открыл нефтеперерабатывающий завод Dangote Refinery в Ибеджу-Лекки, Лагос, который, как ожидается, позволит Нигерии достичь самообеспеченности продуктами переработки (нефти — ред.) и даже иметь излишки для экспорта", — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что президент в ходе мероприятия подчеркнул "руководящую роль" нигерийского предпринимателя Алико Данготе в строительстве нефтеперерабатывающего завода. Мощность НПЗ составит 650 тысяч баррелей в день.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Dangote Oil Refinery является крупнейшим НПЗ в Африке.