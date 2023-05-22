МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту после снижения ранее в течение дня, увеличиваются на 0,5%, пока инвесторы ожидают разрешения проблемы с государственным долгом США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Нефть дешевеет на фоне ситуации с госдолгом США

По состоянию на 19.17 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,52%, до 75,97 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,5%, до 72,05 доллара за баррель.

Ранее в понедельник стоимость обеих марок дешевела в пределах 1%. Рынки пребывают в ожидании решения проблемы госдолга США и сокращения бюджетных расходов. Белый дом и республиканцы продолжают переговоры о повышении его максимального потолка. Так, ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что он встретится в понедельник вечером с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему.

"Тупик в переговорах о потолке госдолга США сильно влияет на настроения нефтетрейдеров", — цитирует портал MarketWatch старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисту (Ricardo Evangelista). "Если ситуация не разрешится, то все закончится тем, что у Казначейства США закончатся деньги для выполнения своих обязательств, что может привести к кризису неизвестных масштабов".