Путин поручил правительству уточнить ценовые индикаторы на нефть
Путин поручил правительству до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить уточнение существующих и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть. Срок — 30 июня 2023 года", — говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/oil/20230522/840655609.html
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