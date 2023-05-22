МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Морские поставки российской нефти на рынки выросли шестую неделю подряд

"Правительству Российской Федерации: обеспечить уточнение существующих и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть. Срок — 30 июня 2023 года", — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.