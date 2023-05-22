ДОХА, 22 мая — ПРАЙМ. Инвестиции в размере более 12 триллионов долларов необходимы мировому нефтяному сектору до 2045 года, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хейсам аль-Гейс, выступая на ежегодной ближневосточной нефтегазовой конференции в Дубае. Его речь приводится на сайте ОПЕК. СМИ раскрыло, как Россия одурачила ОПЕК

"К 2045 году ожидается рост глобальной экономики вдвое, население Земли к 2045 году вырастет до 1,6 миллиарда человек. Как результат глобальных экономических и демографических изменений, согласно прогнозам, спрос на энергию вырастет на значительные 23% с сегодняшнего дня до 2045 года. Такой рост спроса делает необходимым адекватные инвестиции", — сказал он.

При этом, как отметил глава ОПЕК, ожидается, что нефть сохранит наибольшую долю в энергетическом балансе в течение всего прогнозируемого периода, составив почти 30% в этом балансе в 2045 году.

"Мировому нефтяному сектору потребуются совокупные инвестиции в размере 12,1 триллиона долларов до 2045 года, что составляет 500 миллиардов долларов в год", — добавил аль-Гейс.

По мнению ОПЕК, недостаток инвестиций в углеводородную отрасль является причиной нестабильности энергетического рынка, угрозы энергетической безопасности и замедления экономического роста.