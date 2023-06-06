МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются, показывая слабую разнонаправленную динамику во вторник вечером, инвесторы оценивают текущую ситуацию и перспективы спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 18.15 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% — до 76,64 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,08% — до 72,21 доллара за баррель. Ранее, днем, цены на обе марки снижались примерно на 2%.

"На данный момент основным двигателем цен на нефть остаются опасения по поводу перспектив глобального экономического роста и спроса, причем не только в Китае, крупнейшем мировом импортере (нефти — ред.), но и в США и других ключевых регионах-потребителях", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела товарной стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen).

Проблема спроса на нефть обрела особую актуальность на текущей неделе после того, как ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Это второе за год решение альянса о сокращении объемов добычи нефти в попытке повлиять на цены на нефть, сохраняющие высокую волатильность после кризиса ряда банков в США и нарастающих опасений глобальной рецессии.