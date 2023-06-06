МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 79,54 доллара за баррель с прежних 78,65 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. СМИ сообщили о предполагаемом "плане Киева" по атаке на "Северные потоки"

При этом EIA также повысило прогноз средней цены Brent на 2024 год до 83,51 доллара за баррель с прежних 74,47 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был также повышен — до 74,6 доллара за баррель с майской оценки в 73,62 доллара, а прогноз на 2024 год увеличился до уровня 78,51 доллара за баррель.

СПРОС НА НЕФТЬ

Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки, в 2024 году — 1,7 миллиона баррелей, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

"По нашим прогнозам, мировое потребление жидкого топлива вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2023 году с 99,4 миллиона баррелей в сутки в прошлом году. Мы ожидаем, что в 2024 году потребление вырастет еще на 1,7 миллиона баррелей в сутки. Большая часть этого роста приходится на страны, не входящие в ОЭСР", — говорится в докладе.

В майском докладе Минэнерго также прогнозировало, что в 2023 и 2024 годах спрос на нефть в мире вырастет на 1,6 миллиона и 1,7 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Согласно приложенным материалам, теперь Минэнерго прогнозирует, что в 2023 году мировой спрос достигнет 101,01 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — 102,71 миллиона.