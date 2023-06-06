МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, несмотря на решение ОПЕК+ о новых сокращениях добычи, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). СМИ сообщили о предполагаемом "плане Киева" по атаке на "Северные потоки"

"Несмотря на продление сокращения добычи ОПЕК+, мы прогнозируем, что мировое производство жидкого топлива увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, в основном за счет роста производства со стороны производителей, не входящих в ОПЕК", — говорится в докладе.

Основными источниками роста станут США, Норвегия, Канада, Бразилия и Гайана, отмечает минэнерго. По его прогнозам, добыча нефти ОПЕК снизится на 600 тысяч баррелей в сутки в 2023 году, и увеличится на 300 тысяч баррелей в сутки в 2024 году. При этом раньше ожидалось, что в следующем году рост составит 600 тысяч, напоминает министерство.

Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.