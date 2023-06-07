МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают данные Американского института нефти (API) по запасам, ожидая выхода официальной статистики. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

По состоянию на 12.50 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,52% — до 76,69 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6% — до 72,17 доллара за баррель.

В ночь на среду API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США. За неделю по 2 июня показатель упал на 1,7 миллиона баррелей.

Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны вечером. Аналитики прогнозируют рост запасов на 1 миллион баррелей.

Инвесторы также продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении добычи. Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

"Рынок решил посмотреть на это (сокращение добычи — ред.) иначе, сделав вывод, что ОПЕК сомневается в собственных прогнозах по спросу", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).