МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают данные Американского института нефти (API) по запасам, ожидая выхода официальной статистики.
По состоянию на 12.50 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,52% — до 76,69 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6% — до 72,17 доллара за баррель.
В ночь на среду API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США. За неделю по 2 июня показатель упал на 1,7 миллиона баррелей.
Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны вечером. Аналитики прогнозируют рост запасов на 1 миллион баррелей.
Инвесторы также продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении добычи. Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки.
"Рынок решил посмотреть на это (сокращение добычи — ред.) иначе, сделав вывод, что ОПЕК сомневается в собственных прогнозах по спросу", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
https://1prime.ru/oil/20230607/840773713.html
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