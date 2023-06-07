МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июня, неожиданно снизились — на 0,5 миллиона баррелей, или 0,3%, до 459,2 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти в США за неделю по 2 июня выросла на 200 тысяч баррелей

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста запасов на 1 миллион баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 40,6 миллиона баррелей с 38,9 миллиона.

В то же время запасы бензина в США выросли на 2,7 миллиона баррелей (на 1,3%), до 218,8 миллиона. Аналитики ждали роста показателя на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 5 миллионов баррелей (на 4,8%) и составили 111,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 1,3 миллиона.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 2 июня опустился на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 353,6 миллиона баррелей, следует из обзора. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

Показатель по-прежнему остается на минимуме с недели, завершившейся 9 сентября 1983 года, когда он составлял 353,3 миллиона баррелей нефти. На минимуме с сентября 1983 года стратегический резерв остается четвертую неделю подряд.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В ночь на 16 мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв страны. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".