ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. США намерены закупить 12 миллионов баррелей нефти в 2023 году для пополнения своих стратегических резервов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

"США планируют закупить около 12 миллионов баррелей нефти в текущем году, поскольку начинают пополнять свои истощенные резервы при падении нефтяных цен", — говорится в публикации.

Указанная сумма включает 3 миллиона баррелей, которые планируется поставить в августе, а также дополнительные 3 миллиона баррелей, о которых администрация президента США Джо Байдена объявила ранее в июне.

Управление энергетической информации минэнерго страны 7 июня сообщило, что стратегический резерв нефти в США за неделю по 2 июня опустился на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 353,6 миллиона баррелей.

Показатель по-прежнему остается на минимуме с недели, завершившейся 9 сентября 1983 года, когда он составлял 353,3 миллиона баррелей нефти. На минимуме с сентября 1983 года стратегический резерв остается четвертую неделю подряд.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

В прошлом году Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В ночь на 16 мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв страны. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".