МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле выросли на 33,6 миллиона баррелей, но оставались ниже среднего значения за 5 лет на 86,4 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА ждет дальнейшего снижения добычи нефти ОПЕК+

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) ОЭСР выросли на 33,6 миллиона баррелей, но все еще были на 86,4 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня. Предварительные данные за май показывают дальнейшее увеличение запасов в странах ОЭСР на 21,1 миллиона баррелей", — сообщает МЭА в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.