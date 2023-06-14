МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле выросли на 33,6 миллиона баррелей, но оставались ниже среднего значения за 5 лет на 86,4 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) ОЭСР выросли на 33,6 миллиона баррелей, но все еще были на 86,4 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня. Предварительные данные за май показывают дальнейшее увеличение запасов в странах ОЭСР на 21,1 миллиона баррелей", — сообщает МЭА в докладе.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
https://1prime.ru/oil/20230614/840821892.html
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