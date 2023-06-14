МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 июня, увеличились сразу на 7,9 миллиона баррелей, или 1,7%, — до 467,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на 0,5 миллиона баррелей.