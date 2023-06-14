МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 9 июня опустился на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 351,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

Показатель опустился до минимума с недели, завершившейся 26 августа 1983 года, когда он составлял 349 миллионов баррелей нефти.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В ночь на 16 мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв страны. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".

Позднее, 13 июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США всего в 2023 году намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.