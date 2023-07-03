С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Следственный комитет организовал проверку после того, как в ходе разлива "нефтесодержащей жидкости" на трубопроводе в Усинске часть ее попала в реку Колва, сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства. В ТПП отметили интерес Омана к российским технологиям нефтедобычи

"В правоохранительные органы поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Коми организована процессуальная проверка", — сообщает пресс-служба.

В воскресенье администрация региона ввела на территории городского округа Усинск режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив "нефтесодержащей жидкости", часть ее попала в реку Колва. Местных жителей просят пока не использовать воду из реки.

Прокуратура Усинска также сообщила о начале проверки по своей линии. Ведомство собирается оценить, как компания соблюдала природоохранное законодательство.

Ранее глава городского округа Николай Такаев просил жителей Усинска не использовать воду из реки Колва в бытовых и технических целях до выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива.