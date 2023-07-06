МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо опускаются на фоне опасений по поводу спроса и ожиданий снижения коммерческих запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Генсек ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

По состоянию на 7.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,34% — до 76,39 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 71,7 доллара.

В целом инвесторы склонны к уходу от риска из-за опасений по поводу экономики. Негативная статистика по деловой активности, опубликованная на неделе, поддержала обеспокоенность трейдеров по поводу перспектив восстановления, что отрицательно сказывается на прогнозах спроса на нефть.

В то же время инвесторы обращают внимание на данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам в США. По оценке организации, опубликованной в ночь на четверг, за неделю по 30 июня показатель снизился на 4,4 миллиона баррелей.

Официальная статистика будет опубликована минэнерго США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 1 миллион баррелей после падения на 9,6 миллиона неделей ранее.