ТОКИО, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи отменило до конца текущего года импортные пошлины на нафту и нефти для ее последующего производства на фоне проблем с поставками из России. Генсек ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

По данным министерства экономики и финансов страны, тарифы, которые ранее составляли 0,5%, будут отменены на импорт нафты, а также импорт нефти, если ее объем не превысит 100 миллионов баррелей в течение периода отмены пошлин. Данные меры направлены на поддержку местных производителей. В частности, нафта является ключевым сырьем для производства резины, пластика и синтетического волокна.

"Южная Корея является импортером нафты, а также поставляет нефть для ее производства. Однако продолжающееся вооруженное столкновение между Россией и Украиной привело к сбоям в поставках из РФ, что привело к повышению финансового бремени для местных компаний", — отмечается в пресс-релизе ведомства.