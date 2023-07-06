КАИР, 6 июл — ПРАЙМ. Доля ОПЕК на мировом рынке нефти вырастет до более чем 40% к 2040-2045 годам, заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс телеканалу Al-Arabiya. Генсек ОПЕК считает Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть

"Рыночная доля ОПЕК вырастет от нынешних порядка 30% до более чем 40% в будущем к 2040-2045 годам, это долгосрочные прогнозы", — сказал генсек ОПЕК.

Аль-Гайс отметил, что в странах, которые не входят в ОПЕК и ОПЕК+, ожидается снижение добычи нефти. По его словам, в США и ряде других государств это произойдет к 2029-2030 годам.

Ранее организация сообщила, что министры энергетики и нефти стран ОПЕК на полях международного семинара ОПЕК договорились продолжить со своими коллегами, не входящими в организацию, консультации по поддержке баланса на нефтяном рынке.

Восьмой международный семинар ОПЕК, который собрал представителей нефтедобывающих стран и глав мировых энергетических компаний, проходит в течение двух дней, 5 и 6 июля, в Вене.