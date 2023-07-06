ВЕНА, 6 июл — ПРАЙМ. Ирак планирует нарастить нефтедобычу до 6 миллионов баррелей в сутки, заявил РИА Новости министр нефти страны Хайян Абд аль-Гани. Доля ОПЕК на рынке нефти вырастет до более чем 40 процентов, заявил генсек

"Есть планы (по наращиванию производства — ред.) на большинстве нефтяных месторождений, по которым заключены контракты с различными компаниями, есть согласованные с этими компаниями цифры в рамках уже заключенных соглашений. Эти соглашения нацелены на увеличение производства нефти в Ираке до порядка 6 миллионов баррелей в сутки, в то время как нынешние возможности производства составляют более 5 миллионов баррелей в сутки", — сказал министр на полях Международного семинара ОПЕК.

В июне прошлого года бывший министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна планирует довести добычу нефти до 8 миллионов баррелей в сутки к концу 2027 года.

Генеральный директор иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Саадун Мохсен в ноябре прошлого года сказал, что Ирак разработал несколько проектов, которые позволят в будущем нарастить совокупный объем экспорта до 5 миллионов 500 тысяч баррелей в сутки.

В январе нынешнего года Абд аль-Гани сообщил, что нефтяные резервы Ирака увеличились на 6 миллиардов баррелей благодаря сейсмическим исследованиям, проведенным в последние несколько лет.