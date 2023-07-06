ВЕНА, 6 июл — ПРАЙМ. Девятый семинар ОПЕК планируется провести уже в следующем году, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Доля ОПЕК на рынке нефти вырастет до более чем 40 процентов, заявил генсек

"Из всех этих обсуждений, полученной информации становится ясно, насколько нефть интегрирована в нашу повседневную жизнь, в устойчивое развитие, в здоровье нашей экономики. Стабилизация рынка нефти — задача ОПЕК, поэтому работа продолжается… Мы надеемся поприветствовать вас на девятом международном семинаре ОПЕК в следующем году", — сказал генсек в своем завершающем слове к участникам восьмого международного семинара Организации, который проходил в течение двух дней, 5-6 июля, в Вене.

Хайсам аль-Гайс также отметил, что в этот раз мероприятие собрало почти 1000 делегатов.

В семинаре приняли участие министры стран-членов ОПЕК и других нефтедобывающих и нефтепотребляющих стран, а также представители межправительственных организаций, нефтяных компаний, и другие представители отрасли, ученые, эксперты и представители СМИ.

Семинары, которые проводила ОПЕК ранее, проходили реже. Так, предыдущий, седьмой семинар ОПЕК, состоялся в июне 2018 года, шестой — прошел в 2015 году, пятый — в 2012 году.