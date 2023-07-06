ВЕНА, 6 июл — ПРАЙМ. Рост добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, который отмечался в начале года, сейчас замедлился из-за нехватки инвестиций, даже несмотря на то, что Россия сокращает поставки "черного золота" в Европейский Союз, сказал РИА Новости генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф МакМонигл. Стратегический резерв нефти в США находится в минимуме с 1983 года

"Она (добычи сланцевой нефти в США — ред.) значительно выросла в этом году, но этот рост, по всей видимости, стабилизировался. Мы все еще отстаем от доковидных уровней на 800 тысяч баррелей в сутки. В обычной ситуации была бы сильная реакция на более высокие цены в плане роста, но индустрия по сути пытается привлечь инвесторов и вернуть деньги инвесторам", — сказал МакМонигл кулуарах семинара ОПЕК в Вене на вопрос о том, будет ли "ренессанс" добычи в США сланцевой нефти на фоне сокращающихся поставок "черного золота" из РФ в ЕС.

Генеральный секретарь МЭФ добавил, что принцип "я лучше вернусь к тому, чтобы радовать инвесторов" привел к тому, что рост замедлился. МакМонигл не стал делать далеко идущих прогнозов, но отметил, что не видит значительных изменений в плане инвестиций.

Ранее европейское статистическое агентство "Евростат" сообщало, что США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%. В первом квартале 2023 года доля российской нефти в общем объеме импорта ЕС составила 3.2%, в то время как доля США составила 13%, согласно статистической службе.