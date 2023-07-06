МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила августовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, США и Европы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Цены на нефть снизились после выхода статданных по США

Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии повышена на 0,2 доллара за баррель. Таким образом, она будет на 3,2 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai.

Для потребителей из США цены в августе на Arab Light были повышены на 0,1 доллара, теперь она продается с премией в 7,25 доллара по отношению к ASCI. Цены на другие марки были также повышены на 0,1 доллара.

Для северо-западной части Европы для нефти сортов Light, Extra Light, Medium и Heavy цены были повышены на 0,8 доллара, таким образом, Arab Light с поставкой в августе продается на 3,8 доллара дороже ICE Brent. При этом для Средиземноморья цены для Light, Extra Light и Medium были повышены на 1 доллар, а для марки Heavy — на 1,1 доллара. Так, Arab Light с поставкой в августе продается на 3,5 доллара дороже ICE Brent.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.