Эксперты указали на рост нефтегазовых доходов бюджета России из-за перерасчета экспортных цен
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ растут из-за перерасчета экспортных цен на нефть: экономика страны постепенно восстанавливается, ее дальнейшее развитие стоит продолжать стимулировать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода — федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона. При этом дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей.
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
В свою очередь, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь составили 3,382 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 8,999 триллиона рублей. За январь-май эти показатели составили 2,853 триллиона рублей и 6,965 триллиона рублей соответственно. Минфин отмечал, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню, а объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-июня свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.
"Хотя и медленно, но продолжается постепенное восстановление "просевших" нефтегазовых доходов бюджета — пока это прежде всего связано с изменением системы расчета экспортных цен на нефть, а в будущем их восстановлению может поспособствовать и снижение курса рубля, если оно окажется устойчивым. В свою очередь, доходы, не относящиеся к нефтегазовым, уже демонстрируют рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — считает заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.
По ее мнению, перечисленные причины являются признаками постепенного восстановления экономики, которое крайне важно продолжать стимулировать. "И с этой точки зрения дефицит федерального бюджета для экономики сейчас просто необходим, поскольку его наличие говорит о том, что в экономику вкладывается больше средств, чем изымается из нее в виде налогов и иных аналогичных платежей. Дефицит бюджета дает экономике стимул к росту, который в будущем приведет к расширению налоговой базы для бюджета", — добавила она.
С точки зрения главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха, изменение по показателям дефицита бюджета связано с тем, что "поступили налоги на "нефтянку", рассчитанные по новым правилам, экспортеры платят налоги по более выгодному бюджету курсу, а расходы, по всей видимости, стабилизировались".
Он также добавил, что ожидания "Эксперт РА" по дефициту пока выше официального прогноза, но незначительно, поскольку позитивное влияние окажут поступление дивидендов госкомпаний и налог на сверхдоходы. Также, по его мнению, курс рубля стал более комфортным для бюджета.
Порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета нефтяных налогов, вступил в силу с 1 апреля. Согласно нему был определен предельный размер дисконта на нефть Urals по отношению к эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated). В апреле предельный дисконт рассчитывался как цена Brent минус 34 доллара с ежемесячным снижением. С июля скидка составит 25 долларов. Если дисконты на Urals меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости российской нефти.
https://1prime.ru/oil/20230708/841032985.html