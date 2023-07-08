МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ растут из-за перерасчета экспортных цен на нефть: экономика страны постепенно восстанавливается, ее дальнейшее развитие стоит продолжать стимулировать, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России

Ранее Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода — федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона. При этом дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

В свою очередь, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь составили 3,382 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 8,999 триллиона рублей. За январь-май эти показатели составили 2,853 триллиона рублей и 6,965 триллиона рублей соответственно. Минфин отмечал, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню, а объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-июня свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

"Хотя и медленно, но продолжается постепенное восстановление "просевших" нефтегазовых доходов бюджета — пока это прежде всего связано с изменением системы расчета экспортных цен на нефть, а в будущем их восстановлению может поспособствовать и снижение курса рубля, если оно окажется устойчивым. В свою очередь, доходы, не относящиеся к нефтегазовым, уже демонстрируют рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — считает заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

По ее мнению, перечисленные причины являются признаками постепенного восстановления экономики, которое крайне важно продолжать стимулировать. "И с этой точки зрения дефицит федерального бюджета для экономики сейчас просто необходим, поскольку его наличие говорит о том, что в экономику вкладывается больше средств, чем изымается из нее в виде налогов и иных аналогичных платежей. Дефицит бюджета дает экономике стимул к росту, который в будущем приведет к расширению налоговой базы для бюджета", — добавила она.

С точки зрения главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха, изменение по показателям дефицита бюджета связано с тем, что "поступили налоги на "нефтянку", рассчитанные по новым правилам, экспортеры платят налоги по более выгодному бюджету курсу, а расходы, по всей видимости, стабилизировались".

Он также добавил, что ожидания "Эксперт РА" по дефициту пока выше официального прогноза, но незначительно, поскольку позитивное влияние окажут поступление дивидендов госкомпаний и налог на сверхдоходы. Также, по его мнению, курс рубля стал более комфортным для бюджета.

Порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета нефтяных налогов, вступил в силу с 1 апреля. Согласно нему был определен предельный размер дисконта на нефть Urals по отношению к эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated). В апреле предельный дисконт рассчитывался как цена Brent минус 34 доллара с ежемесячным снижением. С июля скидка составит 25 долларов. Если дисконты на Urals меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости российской нефти.